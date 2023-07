Tutte le informazioni sul massimo campionato, da quando inizia e quando finisce al programma giornata per giornata: Calendario Serie A 2023/2024

La Serie A 2023/2024 ha preso forma con il sorteggio del calendario del campionato, che è stato effettuato mercoledì 5 luglio 2023 a mezzogiorno e mezza e come nella stagione precedente sarà asimmetrico, con la sequenza delle partite differente fra girone di andata e girone di ritorno. Calendario Serie A 2023/2024: il massimo campionato italiano prenderà il via sabato 19 agosto e si concluderà il 26 maggio, con un leggero anticipo per via degli Europei in programma in Germania nel 2024.

LE SQUADRE

Anche l’edizione 2023/2024 della Serie A sarà a 20 squadre: ad Atalanta, Bologna, Empoli, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Napoli, Roma, Salernitana, Sassuolo, Torino, Udinese e Verona, si aggiungono le tre neopromosse dalla Serie B: Frosinone, Genoa e Cagliari.

LE DATE

Il Calendario Serie A 2023/2024 è stato sorteggiato mercoledì 5 luglio 2023 alle ore 12.30. Già precedentemente al sorteggio sono state rese note le date della nuova stagione:

Quando inizia la Serie A 2023/2024?

La Serie A 2023/2024 inizierà nel sabato 19 agosto 2023.

Turni infrasettimanali Serie A 2023/2024

La Serie A 2023/2024 avrà un solo turno infrasettimanale, come comunicato dalla Lega di Serie A.

«La prossima stagione giocheremo 37 gare nel weekend, con un solo turno infrasettimanale – ha annunciato il presidente della Lega di A, Luigi De Siervo -. Questo sarà fatto per proteggere i calciatori e consentire un maggior recupero delle squadre. Sarà un calendario finalmente più equilibrato nella misura in cui non siamo costretti a comprimere gli impegni, non facendo più la pausa invernale. Di questo beneficerà la salute dei calciatori e lo spettacolo televisivo».

L’unico turno infrasettimanale della Serie A 2023/2024 è previsto mercoledì 27 settembre 2023.

Soste Serie A 2023/2024

Qualcosa in più si sa delle giornate in cui il massimo campionato si fermerà. In base agli impegni delle Nazionali, infatti, sono già individuabili quattro soste:

10 settembre 2023;

15 ottobre 2023 ;

; 19 novembre 2023 ;

; 24 marzo 2024.

Festività natalizie

A differenza della stagione appena conclusa, la Serie A non farà alcuna sosta per le festività natalizie. Non si giocherà a Natale e Santo Stefano, ma le squadre scenderanno in campo il 23 e il 30 dicembre e il giorno dell’Epifania, il 6 gennaio. Quest’ultimo turno sarà probabilmente “monco” vista l’assenza praticamente certa delle 4 squadre (Napoli, Lazio, Fiorentina e Inter) che si contenderanno la Supercoppa italiana con il nuovo formato della “Final Four” e recuperanno successivamente i loro impegni in Serie A.

Quando finisce la Serie A 2023/2024?

La Serie A 2023/2024 finirà domenica 26 maggio 2024 per consentire alle Nazionali, compresa quella azzurra, di prepararsi all’appuntamento con Euro 2024.

SORTEGGIO SERIE A 2023/2024

Venerdì 30 giugno la Lega di Serie A ha ufficializzato che il Calendario Serie A 2023/2024 sarà sarebbe stato sorteggiato mercoledì 5 luglio alle ore 12.00. Dal sorteggio ha preso forma il massimo campionato giornata per giornata.

Il sorteggio del Calendario di Serie A, condotto da Giorgia Rossi, è stato trasmesso in diretta streaming su DAZN e sul canale Youtube ufficiale della Lega di Serie A e in diretta tv su SKY SPORT 24.

CRITERI CALENDARIO SERIE A 2023/2024

La compilazione del calendario di Serie A per la stagione 2023/2024 osserverà i seguenti criteri:

La sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno. Nella costruzione delle sequenze di incontri in casa e in trasferta si tiene conto delle seguenti regole:

non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone;

nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta;

è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società: EMPOLI – FIORENTINA, INTER – MILAN, JUVENTUS – TORINO, LAZIO – ROMA, NAPOLI – SALERNITANA;

in tutti i casi in cui ciò è stato possibile, si è tenuto conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza.

Nella costruzione degli abbinamenti delle Società al fine di determinare i singoli incontri si sono seguiti i seguenti criteri:

Nella 1ª, nella 2ª e nella 38ª giornata, nel turno infrasettimanale feriale (6ª giornata) e nella giornata che lo precede (5ª giornata) le gare tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma non sono possibili, così come i derby di Milano, Roma e Torino e quelli campano e toscano; analogamente le gare tra le medesime squadre, così come i derby, non sono possibili nella 19ª giornata poiché potrebbero coinvolgere squadre che partecipano alla Supercoppa Italiana, le cui gare dovranno necessariamente essere posticipate in turno infrasettimanale;

Tutti i derby devono svolgersi in giornate differenti;

le Società partecipanti alla UEFA Champions League non si incontrano tra loro né incontrano le Società partecipanti alla UEFA Europa League e le Società partecipanti alla UEFA Europa Conference League nelle giornate comprese tra due turni di Competizioni UEFA (25ª, 28ª, 32ª e 35ª giornate).

DOVE VEDERE LA SERIE A 2023/2024

A livello televisivo saranno DAZN e Sky a trasmettere le gare della Serie A 2023/2024. Come nella scorsa stagione, DAZN trasmetterà tutte le partite di ogni giornata di campionato, mentre Sky trasmetterà in coesclusiva 3 partite a giornata.

CALENDARIO SERIE A 2023/2024

Il Calendario Serie A 2023/2024 è stato sorteggiato mercoledì 5 luglio 2023 a mezzogiorno e mezza.

GIRONE DI ANDATA

1ª GIORNATA (19-21 agosto)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO Sabato 19 agosto 18.30 EMPOLI-VERONA (DAZN) – Sabato 19 agosto 18.30 FROSINONE-NAPOLI (DAZN) – Sabato 19 agosto 20.45 GENOA-FIORENTINA (DAZN) – Sabato 19 agosto 20.45 INTER-MONZA (DAZN/SKY) – Domenica 20 agosto 18.30 ROMA-SALERNITANA (DAZN) – Domenica 20 agosto 18.30 SASSUOLO-ATALANTA (DAZN) – Domenica 20 agosto 20.45 LECCE-LAZIO (DAZN/SKY) – Domenica 20 agosto 20.45 UDINESE-JUVENTUS (DAZN) – Lunedì 21 agosto 18.30 TORINO-CAGLIARI (DAZN/SKY) – Lunedì 21 agosto 20.45 BOLOGNA-MILAN (DAZN) –

2ª GIORNATA (26-28 agosto)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO Sabato 26 agosto 18.30 FROSINONE-ATALANTA (DAZN/SKY) – Sabato 26 agosto 18.30 MONZA-EMPOLI (DAZN) – Sabato 26 agosto 20.45 VERONA-ROMA (DAZN) – Sabato 26 agosto 20.45 MILAN-TORINO (DAZN/SKY) – Domenica 27 agosto 18.30 FIORENTINA-LECCE (DAZN) – Domenica 27 agosto 18.30 JUVENTUS-BOLOGNA (DAZN) – Domenica 27 agosto 20.45 LAZIO-GENOA (DAZN/SKY) – Domenica 27 agosto 20.45 NAPOLI-SASSUOLO (DAZN) – Lunedì 28 agosto 18.30 SALERNITANA-UDINESE (DAZN) – Lunedì 28 agosto 20.45 CAGLIARI-INTER (DAZN) –

3ª GIORNATA (1-3 settembre)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO Venerdì 1 settembre 18.30 SASSUOLO-VERONA (DAZN) – Venerdì 1 settembre 20.45 ROMA-MILAN (DAZN) – Sabato 2 settembre 18.30 BOLOGNA-CAGLIARI (DAZN/SKY) – Sabato 2 settembre 18.30 UDINESE-FROSINONE (DAZN) – Sabato 2 settembre 20.45 ATALANTA-MONZA (DAZN/SKY) – Sabato 2 settembre 20.45 NAPOLI-LAZIO (DAZN) – Domenica 3 settembre 18.30 INTER-FIORENTINA (DAZN) – Domenica 3 settembre 18.30 TORINO-GENOA (DAZN) – Domenica 3 settembre 20.45 EMPOLI-JUVENTUS (DAZN/SKY) – Domenica 3 settembre 20.45 LECCE-SALERNITANA (DAZN) –

4ª GIORNATA (16-18 settembre)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO Sabato 16 settembre 15.00 JUVENTUS-LAZIO (DAZN) – Sabato 16 settembre 18.00 INTER-MILAN (DAZN) – Sabato 16 settembre 20.45 GENOA-NAPOLI (DAZN/SKY) – Domenica 17 settembre 12.30 CAGLIARI-UDINESE (DAZN/SKY) – Domenica 17 settembre 15.00 FROSINONE-SASSUOLO (DAZN) – Domenica 17 settembre 15.00 MONZA-LECCE (DAZN) – Domenica 17 settembre 18.00 FIORENTINA-ATALANTA (DAZN) – Domenica 17 settembre 20.45 ROMA-EMPOLI (DAZN) – Lunedì 18 settembre 18.30 SALERNITANA-TORINO (DAZN) – Lunedì 18 settembre 20.45 VERONA-BOLOGNA (DAZN/SKY) –

5ª GIORNATA (24 settembre)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – ATALANTA-CAGLIARI – – BOLOGNA-NAPOLI – – EMPOLI-INTER – – LAZIO-MONZA – – LECCE-GENOA – – MILAN-VERONA – – SALERNITANA-FROSINONE – – SASSUOLO-JUVENTUS – – TORINO-ROMA – – UDINESE-FIORENTINA

6ª GIORNATA (27 settembre)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – CAGLIARI-MILAN – – EMPOLI-SALERNITANA – – FROSINONE-FIORENTINA – – GENOA-ROMA – – VERONA-ATALANTA – – INTER-SASSUOLO – – JUVENTUS-LECCE – – LAZIO-TORINO – – MONZA-BOLOGNA – – NAPOLI-UDINESE

7ª GIORNATA (1 ottobre)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – ATALANTA-JUVENTUS – – BOLOGNA-EMPOLI – – FIORENTINA-CAGLIARI – – LECCE-NAPOLI – – MILAN-LAZIO – – ROMA-FROSINONE – – SALERNITANA-INTER – – SASSUOLO-MONZA – – TORINO-VERONA – – UDINESE-GENOA

8ª GIORNATA (8 ottobre)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – CAGLIARI-ROMA – – EMPOLI-UDINESE – – FROSINONE-VERONA – – GENOA-MILAN – – INTER-BOLOGNA – – JUVENTUS-TORINO – – LAZIO-ATALANTA – – LECCE-SASSUOLO – – MONZA-SALERNITANA – – NAPOLI-FIORENTINA

9ª GIORNATA (22 ottobre)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – ATALANTA-GENOA – – BOLOGNA-FROSINONE – – FIORENTINA-EMPOLI – – VERONA-EMPOLI – – MILAN-JUVENTUS – – ROMA-MONZA – – SALERNITANA-CAGLIARI – – SASSUOLO-LAZIO – – TORINO-INTER – – UDINESE-LECCE

10ª GIORNATA (29 ottobre)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – CAGLIARI-FROSINONE – – EMPOLI-ATALANTA – – GENOA-SALERNITANA – – INTER-ROMA – – JUVENTUS-VERONA – – LAZIO-FIORENTINA – – LECCE-TORINO – – MONZA-UDINESE – – NAPOLI-MILAN – – SASSUOLO-BOLOGNA

11ª GIORNATA (5 novembre)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – ATALANTA-INTER – – BOLOGNA-LAZIO – – CAGLIARI-GENOA – – FIORENTINA-JUVENTUS – – FROSINONE-EMPOLI – – VERONA-MONZA – – MILAN-UDINESE – – ROMA-LECCE – – SALERNITANA-NAPOLI – – TORINO-SASSUOLO

12ª GIORNATA (12 novembre 2023)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – FIORENTINA-BOLOGNA – – GENOA-VERONA – – INTER-FROSINONE – – JUVENTUS-CAGLIARI – – LAZIO-ROMA – – LECCE-MILAN – – MONZA-TORINO – – NAPOLI-EMPOLI – – SASSUOLO-SALERNITANA – – UDINESE-ATALANTA

13ª GIORNATA (26 novembre)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – ATALANTA-NAPOLI – – BOLOGNA-TORINO – – CAGLIARI-MONZA – – EMPOLI-SASSUOLO – – FROSINONE-GENOA – – VERONA-LECCE – – JUVENTUS-INTER – – MILAN-FIORENTINA – – ROMA-UDINESE – – SALERNITANA-LAZIO

14ª GIORNATA (3 dicembre 2023)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – FIORENTINA-SALERNITANA – – GENOA-EMPOLI – – LAZIO-CAGLIARI – – LECCE-BOLOGNA – – MILAN-FROSINONE – – MONZA-JUVENTUS – – NAPOLI-INTER – – SASSUOLO-ROMA – – TORINO-ATALANTA – – UDINESE-VERONA

15ª GIORNATA (10 dicembre)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – ATALANTA-MILAN – – CAGLIARI-SASSUOLO – – EMPOLI-LECCE – – FROSINONE-TORINO – – VERONA-LAZIO – – INTER-UDINESE – – JUVENTUS-NAPOLI – – MONZA-GENOA – – ROMA-FIORENTINA – – SALERNITANA-BOLOGNA

16ª GIORNATA (17 dicembre)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – ATALANTA-SALERNITANA – – BOLOGNA-ROMA – – FIORENTINA-VERONA – – GENOA-JUVENTUS – – LAZIO-INTER – – LECCE-FROSINONE – – MILAN-MONZA – – NAPOLI-CAGLIARI – – TORINO-EMPOLI – – UDINESE-SASSUOLO

17ª GIORNATA (23 dicembre)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – BOLOGNA-ATALANTA – – EMPOLI-LAZIO – – FROSINONE-JUVENTUS – – VERONA-CAGLIARI – – INTER-LECCE – – MONZA-FIORENTINA – – ROMA-NAPOLI – – SALERNITANA-MILAN – – SASSUOLO-GENOA – – TORINO-UDINESE

18ª GIORNATA (30 dicembre)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – ATALANTA-LECCE – – CAGLIARI-EMPOLI – – FIORENTINA-TORINO – – GENOA-INTER – – VERONA-SALERNITANA – – JUVENTUS-ROMA – – LAZIO-FROSINONE – – MILAN-SASSUOLO – – NAPOLI-MONZA – – UDINESE-BOLOGNA

19ª GIORNATA (7 gennaio)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – BOLOGNA-GENOA – – EMPOLI-MILAN – – FROSINONE-MONZA – – INTER-VERONA – – LECCE-CAGLIARI – – ROMA-ATALANTA – – SALERNITANA-JUVENTUS – – SASSUOLO-FIORENTINA – – TORINO-NAPOLI – – UDINESE-LAZIO

GIRONE DI RITORNO

20ª GIORNATA (14 gennaio)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – ATALANTA-FROSINONE – – CAGLIARI-BOLOGNA – – FIORENTINA-UDINESE – – GENOA-TORINO – – VERONA-EMPOLI – – JUVENTUS-SASSUOLO – – LAZIO-LECCE – – MILAN-ROMA – – MONZA-INTER – – NAPOLI-SALERNITANA

21ª GIORNATA

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – BOLOGNA-FIORENTINA – – EMPOLI-MONZA – – FROSINONE-CAGLIARI – – INTER-ATALANTA – – LECCE-JUVENTUS – – ROMA-VERONA – – SALERNITANA-GENOA – – SASSUOLO-NAPOLI – – TORINO-LAZIO – – UDINESE-MILAN

22ª GIORNATA (28 gennaio)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – ATALANTA-UDINESE – – CAGLIARI-TORINO – – FIORENTINA-INTER – – GENOA-LECCE – – VERONA-FROSINONE – – JUVENTUS-EMPOLI – – LAZIO-NAPOLI – – MILAN-BOLOGNA – – MONZA-SASSUOLO – – SALERNITANA-ROMA

23ª GIORNATA

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – ATALANTA-LAZIO – – BOLOGNA-SASSUOLO – – EMPOLI-GENOA – – FROSINONE-MILAN – – INTER-JUVENTUS – – LECCE-FIORENTINA – – NAPOLI-VERONA – – ROMA-CAGLIARI – – TORINO-SALERNITANA – – UDINESE-MONZA

24ª GIORNATA (11 febbraio)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – BOLOGNA-LECCE – – CAGLIARI-LAZIO – – FIORENTINA-FROSINONE – – GENOA-ATALANTA – – JUVENTUS-UDINESE – – MILAN-NAPOLI – – MONZA-VERONA – – ROMA-INTER – – SALERNITANA-EMPOLI – – SASSUOLO-TORINO

25ª GIORNATA

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – ATALANTA-SASSUOLO – – EMPOLI-FIORENTINA – – FROSINONE-ROMA – – VERONA-JUVENTUS – – INTER-SALERNITANA – – LAZIO-BOLOGNA – – MONZA-MILAN – – NAPOLI-GENOA – – TORINO-LECCE – – UDINESE-CAGLIARI

26ª GIORNATA (25 febbraio)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – BOLOGNA-VERONA – – CAGLIARI-NAPOLI – – FIORENTINA-LAZIO – – GENOA-UDINESE – – JUVENTUS-FROSINONE – – LECCE-INTER – – MILAN-ATALANTA – – ROMA-TORINO – – SALERNITANA-MONZA – – SASSUOLO-EMPOLI

27ª GIORNATA (3 marzo)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – ATALANTA-BOLOGNA – – EMPOLI-CAGLIARI – – FROSINONE-LECCE – – VERONA-SASSUOLO – – INTER-GENOA – – LAZIO-MILAN – – MONZA-ROMA – – NAPOLI-JUVENTUS – – TORINO-FIORENTINA – – UDINESE-SALERNITANA

28ª GIORNATA (10 marzo)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – BOLOGNA-INTER – – CAGLIARI-SALERNITANA – – FIORENTINA-ROMA – – GENOA-MONZA – – JUVENTUS-ATALANTA – – LAZIO-UDINESE – – LECCE-VERONA – – MILAN-EMPOLI – – NAPOLI-TORINO – – SASSUOLO-FROSINONE

29ª GIORNATA (17 marzo)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – ATALANTA-FIORENTINA – – EMPOLI-BOLOGNA – – FROSINONE-LAZIO – – VERONA-MILAN – – INTER-NAPOLI – – JUVENTUS-GENOA – – MONZA-CAGLIARI – – ROMA-SASSUOLO – – SALERNITANA-LECCE – – UDINESE-TORINO

30ª GIORNATA (30 marzo)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – BOLOGNA-SALERNITANA – – CAGLIARI-VERONA – – FIORENTINA-MILAN – – GENOA-FROSINONE – – INTER-EMPOLI – – LAZIO-JUVENTUS – – LECCE-ROMA – – NAPOLI-ATALANTA – – SASSUOLO-UDINESE – – TORINO-MONZA

31ª GIORNATA (7 aprile 2024)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – CAGLIARI-ATALANTA – – EMPOLI-TORINO – – FROSINONE-BOLOGNA – – VERONA-GENOA – – JUVENTUS-FIORENTINA – – MILAN-LECCE – – MONZA-NAPOLI – – ROMA-LAZIO – – SALERNITANA-SASSUOLO – – UDINESE-INTER

32ª GIORNATA (14 aprile)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – ATALANTA-VERONA – – BOLOGNA-MONZA – – FIORENTINA-GENOA – – INTER-CAGLIARI – – LAZIO-SALERNITANA – – LECCE-EMPOLI – – NAPOLI-FROSINONE – – SASSUOLO-MILAN – – TORINO-JUVENTUS – – UDINESE-ROMA

33ª GIORNATA (21 aprile)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – CAGLIARI-JUVENTUS – – EMPOLI-NAPOLI – – GENOA-LAZIO – – VERONA-UDINESE – – MILAN-INTER – – MONZA-ATALANTA – – ROMA-BOLOGNA – – SALERNITANA-FIORENTINA – – SASSUOLO-LECCE – – TORINO-FROSINONE

34ª GIORNATA (28 aprile)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – ATALANTA-EMPOLI – – BOLOGNA-UDINESE – – FIORENTINA-SASSUOLO – – FROSINONE-SALERNITANA – – GENOA-CAGLIARI – – INTER-TORINO – – JUVENTUS-MILAN – – LAZIO-VERONA – – LECCE-MONZA – – NAPOLI-ROMA

35ª GIORNATA (5 maggio)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – CAGLIARI-LECCE – – EMPOLI-FROSINONE – – VERONA-FIORENTINA – – MILAN-GENOA – – MONZA-LAZIO – – ROMA-JUVENTUS – – SALERNITANA-ATALANTA – – SASSUOLO-INTER – – TORINO-BOLOGNA – – UDINESE-NAPOLI

36ª GIORNATA (12 maggio)

DATA PARTITA RISULTATO CLASSIFICA – – ATALANTA-ROMA – – FIORENTINA-MONZA – – FROSINONE-INTER – – GENOA-SASSUOLO – – VERONA-TORINO – – JUVENTUS-SALERNITANA – – LAZIO-EMPOLI – – LECCE-UDINESE – – MILAN-CAGLIARI – – NAPOLI-BOLOGNA

37ª GIORNATA (19 maggio)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – BOLOGNA-JUVENTUS – – FIORENTINA-NAPOLI – – INTER-LAZIO – – LECCE-ATALANTA – – MONZA-FROSINONE – – ROMA-GENOA – – SALERNITANA-VERONA – – SASSUOLO-CAGLIARI – – TORINO-MILAN – – UDINESE-EMPOLI

38ª GIORNATA (26 maggio)