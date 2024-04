Milan Pioli: «Abbiamo dato tutto per lottare ai vertici»

Le parole di Stefano Pioli, tecnico del Milan, in conferenza stampa in vista della sfida dei rossoneri con la Juve

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista della partita del Milan contro la Juve. Di seguito le sue parole.

HAN DATO SEMPRE TUTTO IN STAGIONE – «Sì, ma non sempre abbiamo messo in campo le nostre migliori qualità. L’Inter ha la squadra più forte da 4 anni e ha vinto 2 Scudetti. Noi abbiamo provato a lottare per i vertici, abbiamo dato tutto ma non sempre siamo riusciti ad alzare il nostro livello di gioco».

DIFFICILE TROVARE MOTIVAZIONI IN QUESTE ULTIME PARTITE – «Perché difficile? Mancano 5 giornate, dobbiamo dimostrare chi siamo, che siamo il Milan e vogliamo uscire da questi giorni difficili».

MOMENTO PIU’ DIFFICILE DELLA SUA ESPERIENZA AL MILAN – «In questi 4/5 anni ci sono stati momenti positivi, non ci sono state vie di mezzo. Questo è stato un momento molto negativo. È il più vicino e anche il più doloroso. Se potessi cambiare i risultati dei derby darei tutto quello che ho. Io per primo devo avere le spalle larghe e dire che fa parte del mio lavoro».

ANELLO MANCANTE DI QUEST’ANNO – «La cosa più evidente è stata l’uscita dall’Europa League e quel mese dove abbiamo preso il distacco dall’Inter. L’Inter è più forte, è stata più continua e solida e noi non abbiamo mantenuto quel livello lì. Così come le altre squadre».

