Correa Inter, il Tucu allontana Gudmundsson? Una pista concreta

Correa Inter, l’obbligo di riscatto è improbabili: il Tucu in estate torna alla base per restarci? E’ una ipotesi concreta

La possibilità che il Tucu possa tornare alla base e restare è molto concreta e per questo motivo il nome di Gudmundsson resta rarefatto all’orizzonte nella mente di Piero Ausilio e Dario Baccin. L’islandese piace tantissimo ma, al netto della preferenza data alla Premier, per lui si sono già mosse Juventus e Fiorentina e il Genoa gongola all’idea di favorire un’asta.

L’Inter, dal canto suo si troverà all’inizio del ritiro (senza considerare i giovani e quindi Carboni), con Lautaro, Thuram, Arnautovic, Taremi più Correa. Il quale – altro fatto per nulla secondario – sarà all’ultimo anno di contratto e quindi, a meno di offerte (magari arabe) tali da indurlo in tentazione, potrebbe anche decidere di restare all’Inter sapendo di trovare come allenatore un Inzaghi che da sempre stravede per lui. Improbabile possa scattare l’obbligo d’acquisto di Correa per il Marsiglia perché per arrivare in Champions potrebbe sperare soltanto di vincere l’Europa League. Lo scrive Tuttosport.