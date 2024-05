FANTACALCIO: IL LEADER TECNICO – Il top della giornata 34: Nicolas Gonzalez

Spietatamente, CN24 individua il giocatore più determinante del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Nicolas Gonzalez.

Gonzalez: Tu sei Italiano, giusto? È la tua squadra? Italiano: Sì, proprio così. Gonzalez: Sono il signor Gonzalez, risolvo problemi. Italiano: Ah, bene. Ne abbiamo uno. Gonzalez: Me l’hanno detto. Tu devi essere Sottil, perciò tu sei Barak. Veniamo subito al sodo, signori. Se sono stato informato correttamente, le lancette volano.Italiano: Al 100%. Gonzalez: La fine della partita è prevista per le 22 e tre quarti, è esatto?Italiano: Hm-hm. Gonzalez: Mi è stato fatto capire che se dovesse finire senza una vittoria il presidente non sarebbe troppo soddisfatto. Italiano: Per niente.Gonzalez: Bene, questo ci dà quarantacinque minuti per toglierci dalle palle. Che se fate quello che vi dico e quando ve lo dico, sono sufficienti.

Allora, prima cosa, voi due: posizionatevi nella metà campo avversaria. Italiano, la tua sembra una squadra ben curata. Questo mi fa pensare che ci siano molti giocatori discreti…Italiano: Sì, sì, li ho messi in campo. Gonzalez: Bene. Quello che voi due dovete fare è dire a questi giocatori di passarvi presto la palla. Intendo dire presto, presto, presto. Dovete andare dalle parti dell’area avversaria e passare poi la palla a me. Dovete darmela all’interno dell’area. Tu mi farai un cross a rientrare mentre tu mi chiuderai un uno-due. Certo, se un difensore dovesse marcarmi stretto, lo stratagemma non funzionerà. Ma questa sera non mi sembrano molto svegli. Italiano, fammi entrare. Voi due al lavoro!Sottil: Un “per favore” sarebbe carino.

Gonzalez: Che hai detto, scusa? Sottil: Ho detto che un “per favore” sarebbe carino. Gonzalez: Chiariamoci, campione, non sono qui per dire “per favore”. Sono qui per dirti cosa fare. E se un istinto di conservazione ancora lo possiedi, sarà meglio che tu lo faccia, e subito, anche. Sono qui per dare una mano. E se il mio aiuto non è apprezzato, tanti auguri, signori miei.Italiano: No, no, no, signor Gonzalez, le cose non stanno così. Il suo aiuto è sicuramente apprezzato.Sottil: Signor Gonzalez, ascolti. La mia non è mancanza di rispetto, chiaro? Io la rispetto. Solo che non mi piace che la gente mi abbai gli ordini, tutto qua.Gonzalez: Sono brusco con voi solo perché il tempo è a sfavore. Penso in fretta, quindi parlo in fretta. E voi dovete agire in fretta se volete cavarvela. Perciò vi prego, per piacere, passatemi quella ca**o di palla.(Liberamente tratto dal film di Quentin Tarantino: Pulp Fiction)