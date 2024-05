CLAMOROSO – Morata ritorna! Ma non è la JUVE la sua nuova destinazione

Alvaro Morata in estate potrebbe lasciare l’Atletico Madrid: per lui un ritorno a casa, ma non alla Juve: ecco che squadra

Stasera, alle ore 22, l’Atletico Madrid di Morata scende in campo a Getafe. Secondo AS potrebbe essere proprio il Getafe la squadra dove Alvaro andrà a giocare, a dispetto delle voci di mercato che lo indirizzerebbero nuovamente in Italia e segnatamente alla Juventus. Ecco cosa scrive il quotidiano iberico: «Morata affronta questo mercoledì quella che era la sua squadra e quella che potrebbe esserlo di nuovo. E non si tratta di una voce di mercato. L’attaccante dell’Atletico (31 anni) ha militato nel vivaio del Getafe, nel lontano 2007, quando era un ragazzino: “Sono arrivato in un momento in cui non avevo voglia di giocare a calcio, non mi stavo più divertendo“, ha ammesso di recente a Movistar. “Sono quello che sono grazie al Getafe“, ha ribadito».

In quella stagione Alvaro rinacque, tanto da approdare poi nel Real Madrid, con il quale poi ha bruciato le tappe, fino a quando José Mourinho lo ha convocato in prima squadra. Quello che sta vivendo non è un periodo facile, non segna da 2 mesi (esattamente dal 3 marzo) e non ha nascosto di avere ottimi rapporti con il presidente Angel Torres, tanto da dichiarare: «Vorrei restituire al Getafe in qualche modo tutto quello che ha fatto per me». Ed il Getafe è la squadra dove gioca quel Greenwood che piace molto a Giuntoli, a quel che si dice da tempo.