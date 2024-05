PSG, quale futuro per Xavi Simons? Non è in vendita, ma...

Xavi Simons rientrerà in estate al PSG, ma difficilmente rimarrà a Parigi: l’olandese non è in vendita, nuovo prestito?

Quale sarà il futuro di Xavi Simons? Il calciatore olandese, dopo il prestito al RB Lipsia, tornerà in estate al PSG, ma come riportato da Fabrizio Romano, difficilmente rimarrà a Parigi.

La volontà del calciatore infatti sarebbe quella di voler proseguire in un’altra piazza, mentre per i parigini l’esterno olandese non è in vendita. Per questo motivo anche il prossimo anno il calciatore dovrebbe andare di nuovo in prestito, ma questa volta sulla scelta della squadra peserà anche la sua volontà.