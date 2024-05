Conte Napoli, FUMATA NERA per il tecnico ex Juve? Ecco i RETROSCENA dietro la trattativa

Conte Napoli, ecco le NOVITA’ su quello che potrebbe essere l’arrivo del tecnico alla corte partenopea di ADL la prossima stagione

Novità importanti per quanto concerne la trattativa tra Antonio Conte e il Napoli in vista della prossima stagione. Fumata bianca? No, bensì un percorso completamente in salita.

Secondo quanto riportato da SpazioNapoli, i partenopei offrono 6 milioni più 3 di bonus, contro i 9 secchi del tecnico. Gasperini ormai lontano, mentre Pioli sarebbe l’alternativa possibile.