Fifa, via libera alla RIVOLUZIONE: approvate le partite FUORI dai confini nazionali

La decisione della Fifa sulla richieste delle Federazioni di disputare partite al di fuori dei confini nazionali

Nuova grande rivoluzione nel mondo del calcio. Durante l’ultimo consiglio, la Fifa ha stabilito che sarà creato un gruppo di lavoro con rappresentanti di società e leghe, per modificare il regolamento internazionale che consentirà la disputa di partite di campionati all’estero.

Questi match, però, dovranno essere organizzati tenendo in considerazione alcuni fattori: i tifosi delle squadre dovranno essere avvisati in anticipo delle partite che verranno giocate fuori dal proprio Paese, le leghe dovranno fare in modo di dare la possibilità ai supporter delle squadre di assistere alle partite che verranno giocate all’estero.