Europei: la viola Boquete commenterà la Spagna per la tv spagnola

In occasioni delle competizioni internazionali come un Europeo, si cerca sempre di vedere quanti “pezzi di Italia” ci saranno a contorno della competizioni e tra questi ci sarà anche Veronica Boquete, centrocampista della Fiorentina Femminile.

Oltre alla carriera in viola, la Boquete è anche apprezzata commentatrice in Spagna: dopo aver ricoperto il ruolo commentatrice al Mondiale femminile, la tv spagnola ha deciso di confermarla anche come commentatrice per le partite della squadra maschile ai prossimi europei.