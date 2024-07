Olimpiadi 2024, spiano l’allenamento della Nuova Zelanda femminile con un drone, arrestato un dirigente canadese

Dopo il caos di Marocco-Argentina alle Olimpiadi 2024, scoppia il caso nel torneo femminile: il Canada spia l’allenamento della Nuova Zelanda

Inizia oggi il torneo calcistico femminile alle Olimpiadi 2024 di Parigi e, come ieri con il grosso caos di Marocco-Argentina, scoppia la protesta prima ancora del fischio d’inizio delle partite.

Come riportato da Eurosport, canale e portale che segue in esclusiva tutti i giochi olimpici, la Nuova Zelanda ha denunciato il Canada – che affronterà oggi alle 15.00 – di aver spiato l’allenamento delle All Blacks con un drone. La polizia di Saint-Etienne ha arrestato un membro non accreditato dello staff canadese. Di seguito i comunicati dei due comitati olimpici

NUOVA ZELANDA – «I membri della squadra hanno immediatamente denunciato l’incidente alla polizia, che ha portato all’arresto dell’operatore del drone, che è stato identificato come membro dello staff di supporto della squadra canadese. La NZOC e il calcio neozelandese sono impegnati a garantire l’integrità e l’equità del campionato olimpico Games e siamo profondamente scioccati e delusi da questo incidente, avvenuto appena tre giorni prima che le due squadre si affrontassero nella partita inaugurale di Parigi 2024».

CANADA – «Il Comitato Olimpico canadese è stato informato che un membro non accreditato della squadra è stato arrestato dalle autorità francesi a Saint-Étienne a seguito di una denuncia presentata dalla Federcalcio Neozelandese il 22 luglio. Possiamo confermare che un membro dello staff ha utilizzato un drone per registrare la Nuova Zelanda squadra di calcio femminile durante l’allenamento. Il Comitato Olimpico canadese è a favore del fair play e siamo scioccati e delusi da questo spiacevole episodio. Porgiamo le nostre scuse al team neozelandese e a tutte le calciatrici».