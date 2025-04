Pinamonti, quale sarà il futuro del centravanti rossoblu? Il Genoa potrebbe arrivare a quella decisione a fine anno

Pinamonti lascerà il Genoa a fine stagione? Il centravanti spacca in due la piazza su quella che sarà la stagione successiva

Quale sarà il futuro del calciomercato Genoa per quanto concerne Andrea Pinamonti? Ad oggi ci sono valutazioni in corso, ma secondo quanto riportato da liguriasport.com, il riscatto potrebbe essere addirittura in bilico.

CALCIOMERCATO GENOA – Quanto a Pinamonti, non c’è giocatore che divida maggiormente la piazza. Reperire una prima punta titolare alternativa non è impresa semplice, ma le sue caratteristiche non si sposano alla perfezione con il modulo di Vieira e i 14 milioni pattuiti per acquistarlo definitivamente inducono ad una profonda riflessione. La società pare orientata a rispedirlo al mittente.