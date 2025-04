Infortunio De Ketelaere, si ferma l’attaccante dell’Atalanta. Le condizioni dopo gli esami a Zingonia

Infortunio De Ketelaere, si ferma l’attaccante dell’Atalanta dopo l’allenamento di oggi. Ecco l’esito degli esami in quel di Zingonia

Brutte notizie per l’Atalanta in vista della gara contro il Bologna di domenica: infortunio per De Ketelaere. Per l’attaccante nerazzurro è stata riscontrata una lesione di primo grado del muscolo fasciale dell’adduttore lungo (coscia sinistra).

Per quanto riguarda invece il report odierno dal Centro Bortolotti di Zingonia, lavoro individuale in campo per Kossounou, Posch e Toloi. Terapie per Scalvini, Scamacca e Palestra.