Calciomercato Bologna, Miranda nel mirino di diverse squadre. Quale sarà il piano dei rossoblu? L’indiscrezione

Calciomercato Bologna, Miranda fortemente nel mirino di molte squadre di Serie A, ma i rossoblu si vogliono tutelare in questa maniera

I rossoblu stanno viaggiando parecchio, ma dall’altra parte il calciomercato Bologna prevederà anche un sacco di voci che girano: associando molti giocatori emiliani alle big del calcio italiano (e anche europeo).

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, uno dei giocatori associati parecchio per l’estate è sicuramente Miranda, ma per il giocatore i rossoblu pretenderanno circa 20 milioni di euro. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.