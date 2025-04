Kolo Muani Juve, si lavora per il rinnovo del prestito con diritto di riscatto! Ecco qual è la volontà del giocatore. I dettagli

Kolo Muani Juve, si lavora per il rinnovo del prestito con diritto di riscatto: tutti i dettagli sul futuro dell’attaccante

Arrivano importanti aggiornamenti su quello che potrebbe essere il futuro di Kolo Muani alla Juventus. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, starebbero continuando i colloqui tra Giuntoli e Luis Campos, ds del PSG, per il francese.

Il calciomercato Juve starebbe lavorando per rinnovare il prestito del giocatore fino al 2026 ma con l’aggiunta di un diritto di riscatto per tenerlo definitivamente a Torino. Il calciatore si è ambientato bene e gradirebbe la permanenza in bianconero.