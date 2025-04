Como Torino, boom nel settore ospiti: il dato sui biglietti venduti e i dettagli sulla carovana di macchine granata 

Como Torino, a ruba i tagliandi nel settore ospiti, vediamo il dato sui biglietti e i dettagli sulla carovana di macchine dei fan granata

Sarà la vicinanza (le due città distano poco meno di 170 chilometri l’una dall’altra), sarà la suggestiva cornice offerta dal Lago, ma anche per Como Torino i tifosi granata sono pronti a far sentire il proprio sostegno alla squadra allenata da Paolo Vanoli. Dopo aver letteralmente gremito gli spicchi a loro dedicati al Tardini di Parma e all’U-Power di Monza la Curva Maratona in versione itinerante riempirà anche il settore ospiti dello Stadio Comunale Giuseppe Sinigaglia.

Ma lasciamo parlare i dati: come reso noto dal club di Via Viotti tramite i propri portali ufficiali, sono stati letteralmente polverizzati in poco più di una manciata d’ore di tutti i tagliandi disponibili. In altre parole, nemmeno un giorno dopo l’inizio della vendita libera tutti i 900 biglietti a disposizione erano già stati strappati dai fan di fede sabauda.

Come preannunciato si tratta dell’ennesima prova di affetto inanellata in stagione da parte del cuore pulsante della tifoseria, malgrado il campionato di Nikola Vlasic e i suoi sia – almeno a livello di obiettivi verosimilmente raggiungibili – bello che terminato. «Dobbiamo guardare una gara per volta […] sono tutte finali Il pubblico lo sta sentendo, c’è unione tra squadra e tifosi: dovremo tirare fuori qualcosa in più, la nostra gente ci sta dimostrando affetto e noi spingeremo al 100%» aveva spiegato lo stesso ex allenatore di Venezia e Inter prima dell’ultimo incontro – poi pareggiato per 1 rete a 1 – tra le mura amiche contro il Verona.

Attenzione però, perchè le sorprese potrebbero non finire qui sulla sponda granata del Po. Proprio in previsione di Como Torino i supporters ospiti hanno organizzato una vera e propria carovana di macchine. «Tutti i tifosi granata sono invitati alle ore 12:00 sotto la curva Maratona – si legge nel comunicato diramato dalla tifoseria organizzata – ognuno con i propri mezzi, per formare una carovana diretta verso Como». La chiosa: «Uniti per il nostro Toro viaggiamo insieme!». Riusciranno i ragazzi di Vanoli a rispettare le aspettative della vigilia?