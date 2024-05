Ungheria, i CONVOCATI di Rossi per gli Europei: due “italiani” presenti

Marco Rossi, commissario tecnico dell’Ungheria, ha diramato le convocazioni per gli Europei in programma in estate

L’Ungheria di Marco Rossi ha diramato la liste dei convocati per gli Europei in programma in estate in Germania. Presenti Botond Balogh del Parma e Adam Nagy dello Spezia.

Portieri: Dibusz (Ferencváros), Gulácsi (RB Lipsia), Szappanos (Paks).

Difensori: Balogh (Parma), Botka (Ferencváros), Dárdai (Hertha BSC), Fiola (Fehérvár FC), Lang (Omonia Nicosia), Orbán (RB Lipsia), Szalai (Friburgo).

Centrocampisti: Bolla (Servette), Kata (MTK), Kerkez (Bournemouth), Kleinheisler (Hajduk Split), Ádám Nagy (Spezia), Zsolt Nagy (Puskás Academy), Nego (Le Havre), Schäfer (Union Berlin), Styles (Sunderland).

Attaccanti: Martin (Ulszan Hyundai), Csoboth (Újpest), Gazdag (Philadelphia Union), Horváth (Kecskemét), Sallai (Friburgo), Szoboszlai (Liverpool), Varga (Ferencváros)

Riserve: Lisztes (Ferencváros), Mocsi (Rizespor), Tóth (Fehérvár), Vancsa (Lommel SK), Vécsei (Paks).