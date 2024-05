Gasperini-Atalanta, Pedullà: «LUI sogna DUE squadre. Ma se rimarrà a Bergamo perché non puntare proprio su QUELL’OBIETTIVO?

Le ultime sul futuro di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, nella prossima stagione. I dettagli

Nel suo editoriale su Sportitalia, Alfredo Pedullà parla del presente e del futuro del mister dell’Atalanta:

«Non so se Gasp vincerà due coppe, una o nessuna, ma il timbro che ha dato è fantastico. La Dea respira e trasmette calcio puro, uno spettacolo, ti invita – quasi ti impone – a guardarla, scaraventando il telecomando nella pattumiera oppure mettendolo in soffitta per almeno qualche ora a settimana. La domanda di mercato è: qualcuno può portar via Gasperini alla famiglia Percassi? Nella vita tutto è possibile, il Napoli lo corteggia da sempre, ma tra corteggiare e firmare c’è una bella differenza. Gian Piero è il Governatore di Bergamo, io so che ha due sogni veri: il Genoa (che lo ha anche sondato un po’ di tempo fa senza grandi sbocchi) e la Juve che adesso sta facendo un’altra scelta, sarebbero due ritorni. Se non si schioderà da lì, migliorando il contratto che già prevede bonus e incentivi non legati solo ai risultati, magari gli faranno un paio di colpi davvero top e gli diranno: caro vate, perché non proviamo ad arrampicarci per lo scudetto?».