De Roon: «MERITIAMO di giocare contro il Real Madrid. Questa Atalanta vuole RIPETERSI»

Le parole di Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, prima della sfida contro l’AZ di domani pomeriggio

Marten De Roon ha parlato ai canali ufficiali dell’Atalanta tra la nuova stagione nerazzurra e la partita contro l’AZ.

PAROLE – «Sono molto contento di ritornare in campo dopo l’infortunio: è durato un po’ di più del previsto, però sono rientrato a breve in gruppo e ho tanta voglia di ripartire. Non vediamo l’ora di giocare contro il Real Madrid, quella data è difficile da non mettere sull’agenda: abbiamo meritato di giocare quella partita lì. Ho ancora più voglia di giocare, poi sono match importanti, dove sarà necessario ripetersi. Ci aspettano molte partite tra campionato e la Champions League: ritornare li sarà per noi motivo di grande entusiasmo. Contro l’AZ vogliamo fare bene: sempre bello tornare in Olanda, anche se Bergamo è diventata più casa».