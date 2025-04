Stendardo: «Gasperini deve tanto all’Atalanta, il rinnovo dipende solo da lui. Rimpianto scudetto? Una cosa era chiara»

Le parole di Guglielmo Stendardo, ex difensore centrale dell’Atalanta, sul futuro di Gian Piero Gasperini con i nerazzurri

Guglielmo Stendardo ha parlato al Corriere della Sera della stagione dell’Atalanta.

RIMPIANTO SCUDETTO – «In questo campionato molto difficile c’è una squadra nettamente favorita sulle altre ed è l’Inter. La più forte della Serie A perché è la squadra che ha più alternative, Inzaghi riesce a girare bene la rosa, ha pedine d’esperienza, e si è visto anche in tutte le coppe. Napoli? Ha perso tante occasioni e tanti punti, con Como, Venezia, Udinese e altre ancora. Un peccato perché a un certo punto gli addetti ai lavori, la piazza, lo spogliatoio, lo stesso mister Gasperini, tutti credevano che si potesse raggiungere il massimo obiettivo. Ma in Italia non è mai facile, è difficile vincere il campionato, e anche arrivare secondi lo è».

FUTURO GASPERINI – «Io penso che lui debba tanto all’Atalanta, deve essere riconoscente alla famiglia Percassi, una realtà unica in Italia, certo anche i Percassi devono essere orgogliosi di aver camminato tanti anni con Gasperini, io non so come finirà ma penso che bisognerà chiederlo al tecnico stesso. Perché è vero che nella carriera di ogni professionista c’è sempre un inizio e una fine, ma la società non avrebbe dubbi sul rinnovo, dipenderà quindi da Gasperini, se vorrà cambiare o meno».