Pisa-Modena: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Arena Garibaldi andrà in scena la sfida di Serie B Pisa-Modena: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Arena Garibaldi di Pisa in scena la gara tra Pisa-Modena, valevole per la trentaduesima giornata di Serie B. Andiamo a vedere chi scenderà in campo e dove si potrà vedere l’incontro.

Le probabili formazioni

Pisa (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Piccinini, Marin, Angori; Moreo, Tramoni; Lind. Allenatore: F. Inzaghi.

Modena (3-4-2-1): Gagno; Magnino, Zaro, Cauz; Di Pardo, Santoro, Gerli, Cotali; Palumbo, Caso; Pedro Mendes. Allenatore: Mandelli.

Orario e dove vederla in tv

Pisa-Modena si gioca alle ore 17:15 di sabato 5 aprile per la trentaduesima giornata di campionato di Serie B. Verrà trasmessa in esclusiva DAZN. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.