Bologna, dubbio Zirkzee in vista della Juve: le sue condizioni

Le condizioni di Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna, in vista del prossimo impegno di campionato con la Juve

Dopo la festa per la conquista della qualificazione in Champions League, il Bologna è tornato al lavoro per preparare la sfida di campionato contro la Juve: occhi puntati alle condizioni Joshua Zirkzee, uscito malconcio dalla sfida con il Napoli e che oggi si è allenato a parte. Di seguito il report dell’allenamento dei rossoblù.

«Dopo la conquista della qualificazione in Champions League, sono ripresi oggi gli allenamenti della squadra in preparazione alla partita con la Juventus. Per i rossoblù lavoro atletico e partitella. Differenziato per Joshua Zirkzee».