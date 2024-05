FANTACALCIO: EXPECTED BONUS – Il più atteso della giornata 35: Ademola Lookman

Ubbidientemente, CN24 individua il giocatore più atteso del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Ademola Lookman.

-Bentrovati amici di Calcionews24. Siamo con Giampiero Gasperini. Buonasera mister.

-Buonasera.

-Grazie per averci ricevuto.

-Dovere.

-Bene, mister, in tanti la considerano una specie di sergente di ferro, con diversi calciatori che si sono lamentati dei suoi metodi definiti troppo duri. Cosa ne pensa di questo appellativo?

-Stia sull’attenti mentre parla con me! Non sono sergente, comunque. E nessuno si è mai lamentato.

-Sì, scusi! Certo… infatti… passiamo oltre… E’ sempre molto difficile pronosticare la sua formazione titolare, in particolare il reparto avanzato. Come sceglie di volta in volta gli attaccanti?

-Ovviamente in base al comportamento in settimana.

-Certo, chi vede più in forma in allenamento…

-Negativo. Io parlo dell’ordine, della precisione, della puntualità, della disciplina.

-In che senso, mister? Ci aiuti a capire meglio. Chi saranno ad esempio gli attaccanti dell’Atalanta per la prossima partita di campionato?

-Beh, certamente non ci sarà Scamacca. Si arriva in sala mensa per la colazione alle 7.25. Scamacca martedì si è presentato addirittura diversi secondi oltre le 7.27. Inammissibile. Quasi peggio di Maehle.

-Ah… quindi uno dei criteri è la puntualità alla colazione…

-Affermativo. Inoltre mi è utile un giro di ricognizione già di prima mattina per capire chi sospendere. Chi non ha sistemato il posto letto o chi non ha svolto esattamente la routine di igiene personale. Sono mansioni fondamentali per una buona disciplina. Secondo lei uno che non sa radersi è in grado di rientrare velocemente dal fuorigioco?

-Non saprei… non avrei collegato le due cose, sinceramente…

-Lei lo sa com’è finita con Gomez, no? Si ostinava a tenere quella barba scandalosa…

-Ah, chiaro. Comunque sia, quindi Scamacca in panchina. Cosa mi dice allora di Tourè, mister?

-Tourè ho dovuto tenerlo fuori finché non ha imparato a marciare e distinguere i gradi. Per le reclute è necessario. Adesso è convocabile per le nostre missioni, ma non è ancora pronto per stare in prima linea.

-Ah… non immaginavo fosse utile la marcia…

-Essenziale anche saper maneggiare e smontare i dispositivi in dotazione, in particolare gli scarpini e i parastinchi. De Ketelaere non era abituato. Deve imparare come si deve, altrimenti fa la fine di Castagne.

-Fuori anche lui dunque.

-Confermo.

-Posso chiederle allora chi giocherà?

-Il comando del reparto avanzato lo affiderò a Lookman. D’altronde sono sotto gli occhi di tutti i suoi ottimi risultati nelle attività ginnico-sportive.

-Eh sì, in effetti… Bene, era quello che i fantacalcisti volevano sapere. La lasciamo al suo lavoro. Grazie comandan… ehm, mister.

-Riposo. Vada pure.