Maldini Monza, Galliani convinto: è una scommessa sul futuro

Daniel Maldini ha convinto tutti a Monza, anche Adriano Galliani: vicino l’accordo con il Milan per il riscatto

La prossima mossa sull’agenda di Adriano Galliani prevede la permanenza a titolo definivo di Daniel Maldini. Il gioiellino classe 2001 ha trovato in Brianza l’ambiente ideale per sprigionare il suo talento. Gol e lampi di classe che fanno pensare a un grande futuro. Ecco perché sia il figlio d’arte sia i suoi rappresentanti hanno votato in favore della permanenza al Monza, che nei prossimi giorni conta di chiudere l’accordo col Milan. Pronto per un contratto quadriennale. Lo scrive Tuttosport.