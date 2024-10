Allo Stadio Olimpico va in scena il match valido per la 10ª giornata di Serie A Roma Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

Nella notte di Halloween il calendario di Serie A propone uno scontro a dir poco da brividi. Questa sera, in occasione della sfida valida per la giornata numero 10 del massimo campionato italiano, si incontrano Roma Torino. Allo Stadio Olimpico i giallorossi allenati da Ivan Juric ospitano, infatti, l’ex squadra del tecnico croato. Ironia del destino, nel momento (forse) più difficile da quando il mister di Spalato è approdato sulla panchina capitolina in sostituzione dell’ex Daniele De Rossi.

E se la Roma ha un disperato bisogno di punti per schiodarsi dall’attuale dodicesima posizione della classifica, lo stesso o quasi possiamo dire per il Torino. Dopo il ko con il Cagliari (ultimo di una serie di tre sconfitte consecutive) i ragazzi di Paolo Vanoli hanno ritrovato il sorriso con il Como. Un successo permetterebbe ai granata di salire al quinto posto alle spalle della Juventus e continuare così a respirare l’aria delle zone più nobili della graduatoria. Appuntamento alle 20e45 quindi, vediamo cronaca, sintesi e diretta LIVE di Roma Torino.

ROMA TORINO LIVE:

🔴 Iniziata Roma Torino

3′ – Atmosfera da brividi: malgrado il momento difficile dei giallorossi il pubblico di casa fa sentire la sua voce

5′ – Amministra bene la Roma, i padroni di casa sembrano voler fare la partita in questo avvio

6′ – Ci prova Angeliño: il talento di Juric si libera per tirare ma sul più bello cambia idea e tenta un cross nella terra di nessuno

ROMA TORINO LIVE 0-0

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA TORINO:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Angeliño; Celik, Le Fée, Koné, Zalewski; Baldanzi, Pisilli; Dybala

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Coco, Maripán, Masina; Vojvoda, Ricci, Linety, Gineitis, Lazaro; Sanabria, Adams

ARBITRO ROMA TORINO: Michael Fabbri