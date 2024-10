Vanoli, conferenza Roma Torino: l’intervista dopo il match

Paolo Vanoli in conferenza stampa, il tecnico parla dopo Roma Torino 1-0, match valido per la decima giornata di Serie A, l’intervista

Nella notte di Halloween alla fine è stato Ivan Juric a far vedere i fantasmi a Paolo Vanoli. Roma Torino si è conclusa 1-0 in favore dei padroni di casa. A decidere la gara valida per la 10′ di Serie A la rete messa segno da Paulo Dybala – un sisnitro di pregievole fattura – dopo appena 20 giri di orologio. I granata pagano così l’ennesimo errore difensivo da inizio campionato, da una disattenzione di Linetty nasce infatti l’azione che ha portato alla rete dell’argentino.

Per il resto il Toro tiene botta. O meglio, ci prova, subendo spesso e volentieri la manovra dei giallorossi e riuscendo solo sporadicamente (e con estrema difficoltà) a superare palla al piede la metà campo avversaria. Di questo e di molto altro ancora avrà modo di parlare proprio Vanoli, a breve protagonista nella conferenza stampa post match. Ricordiamo che i piemontesi torneranno in campo subito domenica con la Fiorentina, prima del successivo derby con la Juventus. Vediamo quindi l’intervista integrale del tecnico LIVE ai margini di Roma Torino.

La conferenza stampa di Paolo Vanoli post Roma Torino 1-0:

