Como Torino, il piano di Vanoli al Filadelfia: obiettivo recupero di un titolare, a centrocampo invece… 

Como Torino di Serie A si avvicina, ecco il piano di Paolo Vanoli al Filadelfia, si tenta per il recupero di un titolare, mentre a centrocampo invece…

Neanche il tempo di smaltire il pareggio confezionato contro il Verona, che Paolo Vanoli ha già messo nel mirino il prossimo impegno di campionato. La data cerchiata in rosso in casa granata è domenica 13 aprile, quando – alle ore 18 in punto – andrà in scena Como Torino. Parliamo naturalmente della gara valida per il trentaduesimo turno di Serie A, che vedrà Milinkovic Savic e compagni affrontare i ragazzi allenati da Cesc Fàbregas tra le mura dello Stadio Sinigaglia.

Proprio in previsione dell’impegno contro i lariani Vanoli non ha perso tempo, non concedendo nemmeno il canonico giorno di riposo post match ai suoi giocatori. «Torino imballato? E’ ciò che ho detto alla squadra. Non possiamo buttare via 45 minuti…il caldo c’era anche per il Verona, questo è stato un altro step» ha spiegato il mister dei sabaudi ai margini della sfida terminata per 1 a 1 con gli scaligeri.

Manifestamente risentito per la prestazione palesata dal proprio gruppo dinnanzi ai tifosi amici ha poi continuato: «Da qui alla fine dobbiamo crescere. Sono severo con i miei ragazzi, ma nel secondo tempo dopo gli episodi del rigore sbagliato e dell’errore di Vanja hanno reagito». La stessa reazione – questa volta però, sin dal primo minuto – che l’ex Venezia spera di trovare in terra lombarda, confidando peraltro nel rientro di un titolare per l’occasione.

Di chi parliamo? Semplice, di Valentino Lazaro. Causa un sovraccarico al polpaccio l’esterno si è visto costretto a restare ai box nell’ultimo turno, sostituito – anche se fuori dal suo ruolo naturale – dal collega Gvidas Gineitis. L’obiettivo ora è quello di sfruttare al meglio il centinaio di ore che ci separano da Como Torino per recuperare pienamente l’ex Inter, così da permettere al lituano di tornare a sua volta nel ‘terreno di caccia’ prediletto: la mediana. Sarà non a caso proprio il numero 66 a ricoprire il posto vacante lasciatolibero dallo squalificato Samuele Ricci a centrocampo.