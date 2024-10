Rabiot, cori omofobi contro il francese da parte dei tifosi del PSG. Ecco le conseguenze

Rabiot, cori omofobi contro l’ex Juve da parte dei tifosi del PSG. Ecco le conseguenze che dovrà subire la squadra francese

La questione legata ai cori omofobi nei confronti dell’ex Juve Rabiot ha visto una conclusione proprio in queste ore: il Paris-Saint Germain subirà una parziale chiusura del Parco dei Principi, in particolar modo della tribuna Auteuil per la gara contro il Tolosa.

Come riportato dal Corriere dello Sport, durante la gara contro lo Strasburgo, i tifosi del PSG hanno voluto intonare qualche coro omofobo nei confronti, appunto, di Rabiot visto il suo trasferimento alla corte del Marsiglia.