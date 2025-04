Verona, grande invasione del popolo gialloblu all’Olimpico. Ecco quanti saranno i tifosi veneti oggi

Verona, per una sfida importante in ottica salvezza serve una grande invasione. I tifosi gialloblu in tanti presenti all’Olimpico contro il Torino

Il Verona vuole a tutti i costi conquistare più punti per riuscire a raggiungere la salvezza il prima possibile. Ora c’è il Torino dove servirà non solo una squadra compatta e in grado di essere più forte di tutti i pronostici del caso, ma anche di un pubblico presente indipendentemente dal risultato finale.

Secondo quanto riportato da CalcioHellas.it, all’Olimpico Grande Torino saranno presenti 631 tifosi gialloblu nel settore ospiti. Uniti, compatti per inseguire un sogno chiamato salvezza.