Calciomercato Bologna, trovato il vice Freuler. Si prova a comprare quel giocatore

Calciomercato Bologna, trovato il vice Freuler? Sartori tenta l’ennesimo colpo nel Nord Europa. La situazione attuale

Secondo quanto riportato da TuttoBolognaWeb.it’, il calciomercato Bologna è fortemente alla ricerca di un centrocampista per far rifiatare Remo Freuler: giocatore importante, ma comunque una pedina che per i rossoblu è pari ad una dipendenza.

Il giocatore nel mirino porta il nome Felix Horn Myhre, mediano classe ’99 in forza al Brann. Valutato su ‘Transfermarkt 3.5 milioni di euro, grande protagonista nel suo campionato norvegese.