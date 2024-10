I numeri (straordinari) di Charles De Ketelaere con l’Atalanta: una qualità offensiva tra le migliori in Serie A

De Ketelaere tra leadership e qualità dell’Atalanta in attacco. Numeri interessanti per il belga: tra i migliori giocatori in Serie A

Charles De Ketelaere è ormai diventato il “Willy Wonka” dell’Atalanta creando prelibatezze offensive abbastanza interessanti. Il principe sta diventando re, e i numeri stanno dimostrando che oltre ad essere leader si sta dimostrando vero portatore di qualità in attacco.

Il numero 17 atalantino è statisticamente il terzo miglior attaccante per passaggi chiave (davanti soltanto Man e il milanista Pulisic). Insieme a Lookman guida il primo posto per Big Chance Create (5), oltre ad essere per dribbling riusciti il miglior atalantino stagionale a quota 13 su 29 tentati (il 45%)

Nel mezzo 13 presenze totali tra campionato e Champions 2 goal, 3 assist: in perfetta linea con i 2 goal e 2 assist del De Ketelaere 2023/2024 verso fine ottobre. Un rendimento che può ancora crescere a suon di prestazioni.