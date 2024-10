FANTACALCIO – MISTER, CHI LO TIRA?

E’ molto probabile, visto il trend, che durante la partita di domenica, la Juventus provochi un rigore.

E’ più che possibile che il rigorista principale dell’Inter, ovvero Calhanoglu, sia fuori per infortunio.

E’ tranquillamente ipotizzabile che il rigore in questione non lo calci Lautaro Martinez, dimostratosi più volte impreciso dagli 11 metri.

E’ quasi certo che non si senta questa responsabilità Arnautovic, che è stato l’ultimo ad avere fallito.

Chi dunque potrebbe andare a prendersi un bel bonus inaspettato? Noi fantacalcisti, ovviamente, ce lo chiediamo.

Chi scommette su Taremi, chi ipotizza Dimarco, chi punta su Thuram…

Bel dilemma, non di semplice risoluzione.

Ma una certezza rimane. L’unica che abbiamo.

Per sapere chi sarà il prossimo rigorista, chiediamo pure consigli a chiunque… tranne che a Fonseca.