Roma Torino, tifoso mima l’aereo di Superga: social in rivolta – FOTO 

Episodio riprovevole prima di Roma Torino, un tifoso giallorosso mima l’aereo del Grande Torino a Superga, il racconto e le reazioni social

Altro, ennesimo, sgarbo alla memoria del Grande Torino. Cambia il panorama, non la dinamica – ormai un vero e proprio triste leitmotiv in Serie A – dell’episodio. Il contesto questa volta è lo Stadio Olimpico di Roma, dove alle 20e45 l’arbitro Michael Fabbri ha fischiato il calcio d’inizio di Roma Torino: sfida valida per la giornata numero 10 del massimo campionato italiano.

Ed è proprio sulle gradinate dell’impianto sportivo capitolino che a una decina di giri di orologio dalla partita si è consumata la ‘scena’ già diventata virale sui social. Un ‘tifoso’ ha mimato infatti un aereo in caduta libera, allargando le braccia a mo’ di aliante e oscillando così a destra e sinistra. Il riferimento è come facilmente intuibile alla tragedia di Superga, quando il 4 maggio 1949 – a bordo di un Fiat G.212 della compagnia aerea ALI – perse tragicamente la vita la squadra del Grande Torino, schiantandosi contro la Basilica di Superga.

Come anticipato, il gesto ha in un men che non si dica trovato enorme diffusione su tutte le principali pagine social. Da X a Instagram, passando per tik tok. Dozzine e dozzine di supporters (di fede granata e non solo) hanno pubblicato il video registrato con ogni probabilità dal settore ospiti proprio, ricordiamo, a qualche istante dall’inizio di Roma Torino.

In attesa di scoprire se verranno presi provvedimenti da chi di dovere, è doveroso sottolineare come questa sia solamente l’ultima di una lunga serie di sfregi simili alla memoria del Grande Torino in tempi recenti. Cinque settimane or sono (era un Inter Toro) lo stadio San Siro fu teatro della medesima scena, stesso copione a Cagliari il 20 di ottobre (con duro intervento della società sarda). E ancora nella passata stagione a Verona. Una preoccupante tendenza difficile da spiegare, ma che in ogni caso – altrettanto giusto puntualizzare – ha sempre visto protagonisti singoli individui e mai azioni corali condivise dai più. Nulla a che vedere con lo sport e con la magica atmosfera che si respira invece all’Olimpico per Roma Torino.