Fantacalcio: consigli – le sorprese della 9ª giornata: un calciatore per squadra su cui scommettere in ogni partita del prossimo turno di Serie A

Per ogni giornata di Serie A, CN24 propone dei possibili protagonisti a sorpresa. Troverai lo spunto decisivo per battere il tuo avversario al fantacalcio?

UDINESE – CAGLIARI

venerdì 25 ottobre, ore 18.30

Se a Udine stanno ancora maledicendo quei pochi centimetri che hanno negato un pareggio probabilmente meritato contro il Milan, a Cagliari si stanno godendo un periodo magico fatto di 7 punti in 3 gare. Bel test per entrambi.

Udinese

Probabilmente chiamato a sostituire Thauvin, Bravo sembra avere la determinazione necessaria.

Cagliari

Pagelle alte e bonus pesanti: confermiamo Viola.

TORINO – COMO

venerdì 25 ottobre, ore 20.45

Il Torino è entrato in un tunnel e non riesce a scorgere ancora la luce, e venerdì troverà un Como che sta facendo brillare i suoi talentini. La partita sarà abbondantemente condita da occasioni da gol, ci aspettiamo spettacolo in campo.

Torino

Pareva indietro nelle idee del mister invece Linetty sta dimostrando di essere una garanzia.

Como

Tutti parlano solo di Belotti, ma il bonus dell’ex non passa di moda per nessuno: dentro Verdi.

NAPOLI – LECCE

sabato 26 ottobre, ore 15.00

Il Napoli sembra avere una sorta di aurea invincibile, difficile immaginarlo in difficoltà in questo periodo. Contro il Lecce visto nel turno precedente meno che mai: non glielo auguriamo, ma subire la seconda goleada di fila si direbbe uno scenario abbastanza verosimile.

Napoli

Meret ritroverà subito la titolarità? Noi ci crediamo.

Lecce

La grossa scommessa di giornata: dentro Krstovic, unico terminale e forse tra i pochi a salvarsi nella recente disfatta.

BOLOGNA – MILAN

sabato 26 ottobre, ore 18.00 (rischio rinvio a data da destinarsi)

Una sola vittoria da inizio stagione per il Bologna è davvero troppo poco al netto dei cambiamenti e dei nuovi impegni. Il Milan che ha vinto in campionato e anche convinto in Champions non desidera di certo ricoprire il ruolo di seconda vittima, anzi.

Bologna

Un gol contro i rossoneri potrebbe ribaltare le gerarchie. Puntiamo sul riscatto di Dallinga.

Milan

Momento speciale per Okafor, confermato.

ATALANTA – VERONA

sabato 26 ottobre, ore 20.45

La notizia è che nell’ultima gara disputata, l’Atalanta non ha segnato, ma in campionato la musica è ben diversa, potendo i nerazzurri vantare il miglior attacco del torneo. Verona avvisato, dopo i 3 schiaffoni del turno scorso c’è da alzare decisamente la guardia.

Atalanta

Partita che potrebbe far svoltare la stagione di Bellanova.

Verona

Le speranze della squadra sono sulle spalle di capitan Lazovic.

PARMA – EMPOLI

domenica 27 ottobre, ore 12.30

Con 3 punti nelle precedenti 6 giornate il Parma non può ritenersi soddisfatto attualmente del percorso nella massima serie. Non se la passa benissimo nemmeno l’Empoli che ha perso gli ultimi 2 match, seppur contro avversari di alto livello.

Parma

Giochiamo titolare l’affidabile Balogh.

Empoli

Rendimento da top. Pezzella inamovibile.

LAZIO – GENOA

domenica 27 ottobre, ore 15.00

La sfortunata sconfitta contro la Juve ha paradossalmente certificato l’ottimo momento della Lazio, che propone un gioco coraggioso ed efficace. Per il Genoa sarà una trasferta complicatissima, serviranno sforzi eccezionali per non tornare in Liguria a mani vuote.

Lazio

Gila obbligato a una grande prova.

Genoa

Martin se contribuisce pure con gli assist diventa determinante.

MONZA – VENEZIA

domenica 27 ottobre, ore 15.00

La classica prova del nove per il Monza che ha necessità di dare continuità ai risultati: in casa contro questi avversari la parola d’ordine è “vincere”. Quella del Venezia sarà “non perdere”, anche considerando che nelle ultime 3 uscite è successo esattamente il contrario.

Monza

Alla ricerca del secondo clean sheet: Turati in campo.

Venezia

Incursore spesso sottovalutato, diamo una chance ad Haps.

INTER – JUVENTUS

domenica 27 ottobre, ore 18.00

Il match più atteso della nostra Serie A. L’Inter ci arriva con qualche acciacco ma con la solita alta autostima. La Juventus al contrario si sta ponendo diversi interrogativi, con le certezze costruite finora spazzate via dallo Stoccarda in Champions.

Inter

Con Calha out, Taremi ci sembra il più probabile rigorista.

Juventus

Cambiaso è indispensabile per il gioco dei bianconeri.

FIORENTINA – ROMA

domenica 27 ottobre, ore 20.45

Entrambe vittoriose in settimana arrivano a disputare il match con sensazioni positive. I padroni di casa stanno bene da un po’, gli ospiti si sono rialzati dopo un periodo non semplicissimo. Scontro diretto per l’Europa.

Fiorentina

Il più avvelenato è Bove. Vietato “panchinarlo”.

Roma

Il ragazzo va recuperato: occasione per Pellegrini.