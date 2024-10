FANTACALCIO: CONSIGLI – LE SORPRESE DELLA 10a GIORNATA

Per ogni giornata di Serie A, CN24 propone dei possibili protagonisti a sorpresa. Troverai lo spunto decisivo per battere il tuo avversario al fantacalcio?

CAGLIARI – BOLOGNA

martedì 29 ottobre, ore 18.30

Il Cagliari in casa ha vinto le ultime due gare disputate, il Bologna in trasferta ha vinto la sua unica partita ufficiale di questa stagione. Nell’ultimo turno invece la prima ha perso e la seconda nemmeno ha giocato, dunque per entrambe c’è tanta voglia di ripartire.

Cagliari

Gaetano potrebbe avere la meglio nel ballottaggio con Viola.

Bologna

Fabbian, che ora sente il fiato sul collo del rientrante Ferguson, sarà ulteriormente spronato.

LECCE – VERONA

martedì 29 ottobre, ore 18.30

Il Lecce che si trova in fondo con solo 5 punti è forse più preoccupato della differenza reti che della classifica. Il Verona sta qualche posizione sopra ma ha il primato della peggior difesa del torneo. Ci attende uno scontro salvezza con poche occasioni.

Lecce

Al fantacalcio serve coraggio: consigliamo Falcone.

Verona

Scommettiamo in un riscatto di tutto il reparto difensivo. Dentro il giovane Ghilardi.

MILAN – NAPOLI

martedì 29 ottobre, ore 20.45

Il Milan a San Siro non subisce gol da tre turni in campionato e in stagione ha perso solo contro il Liverpool. Martedì arriva il Napoli che comanda agevolmente la classifica con 8 punti sui rossoneri (a cui manca il recupero contro il Bologna). Super sfida di giornata.

Milan

Pavlovic tornato tra i titolari è un’ottima notizia.

Napoli

Politano, finora sotto i suoi standard, potrebbe accendersi in questo big match.

EMPOLI – INTER

mercoledì 30 ottobre, ore 18.30

Entrambi sono reduci da pareggi rocamboleschi avvenuti dopo essere passati in vantaggio. Amaro in bocca, dunque, nonostante l’Empoli se la sia vista più brutta dell’Inter nel finale. Ci aspettiamo una grande prova dei toscani, che però difficilmente sarà sufficiente a guadagnare punti.

Empoli

Ancora a secco di bonus ma ci sta andando sempre più vicino. Fazzini da schierare.

Inter

Asllani potrebbe rientrare nelle rotazioni a centrocampo. Ed è pure un ex…

VENEZIA – UDINESE

mercoledì 30 ottobre, ore 18.30

Il Venezia penultimo e con una sola vittoria finora, ospita l’Udinese che sta tenendo un passo straordinario. Arrivati a 1/4 di campionato bilanci non se ne fanno ancora, ma le prospettive diventano interessanti per la squadra di Runjaic. Incontro godibile.

Venezia

Ci si aspetta di più da lui: Busio saprà prendersi le responsabilità del caso.

Udinese

Gol favoloso nel turno precedente: conferma per Davis.

ATALANTA – MONZA

mercoledì 30 ottobre, ore 20.45

L’Atalanta ha un attacco atomico: 13 gol nelle ultime 3 giornate. La squadra di Gasperini è in fiducia totale e si sta esprimendo a livelli altissimi. Contro ci sarà un Monza in crescita che sta trovando la sua identità. Match che ci farà divertire.

Atalanta

Ruggeri alle feste dei gol non era stato ancora invitato…

Monza

Un bel bonus per dimostrare che l’interesse nei suoi confronti è giustificato? Maldini ci farà un pensierino.

JUVENTUS – PARMA

mercoledì 30 ottobre, ore 20.45

La Juventus in questo periodo viaggia sulle montagne russe, tra scialbi “no gol” e pirotecnici “over”. Per i bookmakers è la ovvia favorita di questa sfida, avendo oltretutto davanti un Parma che proprio non ne vuole sapere di vincere (per conferma chiedere all’Empoli).

Juventus

Molto probabilmente Gatti tornerà nell’11 di partenza e manca ancora la prima rete da calcio d’angolo…

Parma

In questo periodo la Juventus dietro concede abbastanza. Basterà per rivitalizzare Man? Ci puntiamo.

GENOA – FIORENTINA

giovedì 31 ottobre, ore 18.30

Da una parte chi subisce troppo, dall’altra chi crea tantissimo. Detta così l’esito sarebbe annunciato, ma nonostante la Fiorentina rimanga favorita, c’è da aspettarsi una reazione forte dai padroni di casa. Scontro non così squilibrato.

Genoa

In questo momentaccio Gilardino potrebbe affidarsi a un Pereiro che non ha ancora debuttato.

Fiorentina

Ikonè cerca il primo gol anche in campionato.

COMO – LAZIO

giovedì 31 ottobre, ore 20.45

Tutti e due stanno andando probabilmente oltre le previsioni di inizio stagione, si godono il momento e le rispettive classifiche. La sfida si preannuncia di alto livello per qualità di gioco e quantità di occasioni da rete.

Como

Stagione esaltante per Strefezza, non si lascia mai fuori.

Lazio

Nonostante il posto da titolare fisso, Isaksen deve farci vedere qualcosina di più. Rimaniamo fiduciosi.

ROMA – TORINO

giovedì 31 ottobre, ore 20.45

La Roma si è schiantata nel turno scorso dopo un periodo non eccessivamente convincente. Il Torino ha finalmente rialzato la testa dopo una lunga serie di sconfitte consecutive. Insomma, come si dice in questi casi, non un match per deboli di cuore.

Roma

Solo una brutta mezz’ora contro la Fiorentina, Angelino sa fare molto meglio.

Torino

Masina gioca più avanzato e ha una tecnica da assistman.