Thiago Motta: «Inter? Favorita per lo scudetto insieme a quella squadra, ma la Juve deve giocarsela»

Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico della Juventus Thiago Motta in vista della gara contro l’Inter. Le parole

In conferenza stampa, l’allenatore della Juventus Thiago Motta, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara contro l’Inter.

QUANTA VOGLIA C’E’ DI DIMENTICARE LO STOCCARDA – «C’è sempre voglia di andare in campo nello stesso modo. Abbiamo sempre affrontato i nostri avversari al massimo. Noi siamo concentrati e determinati in ciò che sappiamo e vogliamo fare».

IN COSA DEVE FARE LA DIFFERENZA LA JUVE DOMANI – «La Juve deve giocare la sua partita come ha sempre fatto. Ogni partita è una storia diversa, cercando di portare la partita dove conviene a noi e non a loro. Sono l’ultima squadra che ha vinto il campionato e insieme al Napoli è la favorita. Dobbiamo essere concreti e determinati per fare la partita e metterli in difficoltà».

GAP CON L’INTER – «Non lo penso io, sono i fatti che lo dicono non è un’opinione ma un’oggettività. Le due squadre favorite sono quelle due lì per quanto fatto negli ultimi anni. Domani dobbiamo giocare contro una squadra forte e affrontarli come fatto nelle altre partite. Con concentrazione e voglia di portare la partita dalla nostra parte e non dalla loro».