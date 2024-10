Futuro Chiesa, l’ex esterno della Juventus può tornare in Serie A? Le condizioni, le cifre e i dettagli

Futuro Chiesa, l’ex esterno della Juventus può tornare fin da subito in Serie A? Le condizioni, le cifre e i dettagli

Il nome di Federico Chiesa aveva infiammato gli ultimi giorni del calciomercato estivo dopo essere stato accostato anche all’Inter dopo la decisione della Juventus di cederlo. Alla fine si è trasferito al Liverpool, dove però sta faticando parecchio a ritagliarsi uno spazio tra i titolari. Il tema del momento riguarda la possibilità di rivederlo in Serie A.

Calciomercato.com fa il punto della situazione sottolineando che è un’ipotesi complicata in quanto il giocatore guadagna uno stipendio considerevole che non è alla portata di molti club italiani, guadagna infatti 7,5 milioni di euro a stagione fino al 2028. Il focus del ragionamento è poi stato posto sul fatto che prendere Chiesa potrebbe essere una scommessa per rilanciarlo. La formula più percorribile sarebbe quella del prestito con parte dell’Ingaggio coperto dal Liverpool. Tuttavia sono pochi i club che possono permetterselo, Como e Milan tra questi tuttavia serve capire quali siano le intenzioni del club inglese.