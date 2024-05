Tottenham, la rabbia di Postecoglou: «Le fondamenta del club sono fragili!» – VIDEO

La rabbia di Ange Postecoglou, tecnico del Tottenham, dopo la sconfitta – accolta di buon grado dai tifosi – contro il City

Dopo Mourinho e Conte, adesso anche Ange Postecoglou punta il dito contro il Tottenham e la sua dimensione “provinciale“. La rabbia dell’allenatore australiano è montata prima, durante e dopo la sconfitta contro il City, che di fatto ha ridotto al lumicino le speranze di vittoria della Premier League da parte dell’Arsenal, acerrima rivale degli Spurs. Durante la partita, il tecnico ha discusso con un tifoso che ha esultato al gol di Haaland e in conferenza stampa ha criticato pesantemente l’ambiente. Di seguito le sue parole.

Ange Postecoglou telling off a Tottenham fan for cheering on Man City. Honestly, the big man deserves better than this loser clubpic.twitter.com/G3lHbvHjNm — Gooner Chris (@ArsenalN7) May 14, 2024

«Penso che le ultime 48 ore abbiano rivelato che le fondamenta sono piuttosto fragili. Le ultime 48 ore mi abbiano rivelato parecchio. Fuori, dentro, ovunque. È stato un esercizio interessante. Sono solo mie osservazioni. Potete fare le vostre valutazioni su quello che è successo. Probabilmente ho interpretato male la situazione riguardo a ciò che penso sia importante nello sforzo di diventare una squadra vincente, ma va bene. Questo è il motivo per cui sono qui. Non posso dire alla gente come si deve comportare. Possono esprimersi come vogliono. Io voglio solo vincere. Voglio avere successo in questa squadra di calcio, è per questo che sono stato scelto. Quindi ciò che fanno le altre persone, come vogliono sentirsi e quali sono le loro priorità, non mi interessano. So cosa è importante per costruire una squadra vincente, è su questo che devo concentrarmi»