Lukaku Roma, ultimo ballo all’Olimpico: gli scenari per il futuro

Il futuro di Romelu Lukaku alla Roma sembra ormai essere scritto: per l’attaccante belga sarà l’ultimo ballo all’Olimpico.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il club giallorosso non sembra intenzionato a voler prolungare il prestito con il Chelsea. Dunque possibile ritorno a Londra in estate per Big Roma in attesa di capire quale sarà la sua prossima destinazione.