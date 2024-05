Torino Milan, Juric lo fa un’altra volta? Ecco la mossa anti Pioli, di cosa si tratta

Torino Milan è il prossimo match di Serie A, Ivan Juric crede nel sogno Europa e per ingabbiare il Diavolo ha in serbo una mossa anti Pioli

Quarantotto ore e una manciata di minuti ci separano da Torino Milan. Sabato 18 maggio alle 20e45 infatti, i ragazzi allenati da Ivan Juric ospiteranno quelli guidati da Stefano Pioli, in occasione del match valido per la 37a° di Serie A. A fare da cornice alla gara – che si preannuncia ricca di emozioni – naturalmente, lo Stadio Olimpico Grande Torino.

Lo sa bene proprio il tecnico croato, che tra le mura di casa avrà bisogno di tutto il supporto del proprio pubblico per vedersela con la seconda forza del nostro campionato. L’eventuale successo con i rossoneri permetterebbe, non a caso, alla scuderia granata di mantenere in vita le speranze di strappare un pass per una competizione europea. Ipotesi che (al verificarsi di determinate possibilità) potrebbe concretizzarsi anche con la conquista della nona casella della classifica.

Ed è così che nelle ultime ore lo stesso Juric ha iniziato a tratteggiare la possibile formazione anti Pioli. Il miglior undici a propria disposizione, capace di mettere a repentaglio il Diavolo in ogni zona del terreno di gioco. Il tutto, con una suggestione ben precisa: quella di giocarsi la carta “primavera”. Di chi parliamo? Di Alessandro Dellavalle e Zanos Savva, i due giovanissimi talenti del vivaio granata, che la scorsa domenica al Torino hanno regalato la vittoria contro Verona al loro esordio in Serie A.

Difficile, se non impossibile, pensare al classe 2004 ed il compagno 2005 in campo sin dal primo minuto al Grande Torino. Assai più plausibile invece che lo stratega di Spalato decida di affidarsi a loro a ripresa in corso. Complici anche – non dimentichiamolo – una squela di defezioni importanti nello scacchiere sabaudo.

Insomma, per incornare il battaglione meneghino chissà che il Toro non opti per la propria linea verde. Con gli scaligeri di Baroni il tandem Dellavalle-Savva si è dimostrato salvifico. Contro Pioli verrà nuovamente dispiegato l’asso dalla manica? La palla passa a Juric.