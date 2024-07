Agonia senza fine per Perr Schuurs, l’ex Ajax rischia un nuovo intervento, ecco i tempi di recupero e come cambia il calciomercato del Torino

Perr Schuurs non vede (ancora) la luce in fondo al tunnel. Tra meno di tre mesi sarà trascorso un anno esatto dall’ultima partita disputata dal difensore del Torino su un campo da calcio. Era il 21 ottobre 2023 e l’ex roccioso centrale dell’Ajax usciva in barella dopo un fortuito scontro di gioco nella sfida tra i granata e l’Inter. L’esito degli esami fu il peggiore tra quelli pronosticabili: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Eppure, nessuno (oltre 250 giorni dopo) si sarebbe mai potuto immaginare un calvario così lungo – e soprattutto non ancora in via della guarigione – per il ‘povero’ olandese.

«Spero anche prima!» aveva replicato a inizio luglio Schuurs a un tifoso fuori dal Filadelfia, circa la possibilità di un ritorno sul rettangolo verde per il prossimo ottobre. Eppure qualsivoglia road map verso il rientro è stata stracciata e pronosticare una data da cerchiare in rosso sul calendario pare ad oggi un’impresa decisamente ardua. Ma non solo, come svelato da Repubblica stamane, sembra sempre più concreta l’ipotesi di un secondo (e riparatore) intervento per il numero 3.

Qualora il classe ‘99 fosse dunque costretto a ritornare sotto i ferri, i tempi di recupero andrebbero (inevitabilmente) ad allungarsi. Secondo l’edizione torinese del quotidiano difatti, se lo spettro si tramutasse in realtà, qualsivoglia discorso sul rientro verrebbe posticipato al 2025. Questo, malgrado la dedizione e l’impegno palesato dallo stesso Schuurs nei mesi più caldi dell’anno. Ricordiamo che l’atleta ha trascorso gran parte di giugno e luglio nella palestra del Fila, oltre le numerose sedute tra le mura di casa sull’asse Amsterdam-Torino.

In attesa di una decisione effettiva sull’intervento bis per il difensore, il dt Vagnati si è già mosso alla ricerca di nuovi innesti da regalare al neo tecnico Vanoli. Ancora distanza per Hajdari dal Lugano, possibilità invece più concrete per Erlic e Gosens. Ma non è detto che il braccio destro di Urbano Cairo non possa alla fine allargare le proprie mire espansionistiche e puntare su altri obiettivi. Il tutto, senza trascurare lo stesso Schuurs: il Torino confida ancora in lui e la fiducia nel portento granata non è mai venuta a meno.