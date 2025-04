Tudor: «Sulle palle da fermo c’è da migliorare, il pareggio ci dà confidenza per lavorare meglio»

Le parole di Igor Tudor, tecnico della Juve, dopo il pareggio ottenuto dai bianconeri in trasferta contro la Roma

Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio della Juve contro la Roma. Di seguito le parole del tecnico bianconero.

PAROLE – «Dobbiamo concedere meno da angolo anche se non ci sono Bremer, Gatti e Cabal, mancava la loro struttura. Io mi sono appoggiato al modo di difendere che facevano finora, sicuramente c’è da migliorare. Il primo tempo mi è piaciuto molto, abbiamo spinto. Nel secondo tempo loro hanno cambiato qualcosina e penso che l’abbiamo finita bene con noi che volevamo vincere di più. Noi vogliamo sempre vincere ma dal periodo da cui arriva la squadra ci sta il risultato, il pareggio ci dà confidenza per lavorare meglio».

SULLA RETE – «È un grande gol, di qualità. Volevamo spingere con i braccetti, portarne tanti in avanti ma non concedere contropiede. Si lavora tanto sulle preventive. Siamo entrati bene anche se non era scontato venire a Roma così, mi è piaciuto tanto l’approccio».

AMBIENTE JUVE – «Sono qui da una decina di giorni, l’adrenalina e l’emozione si abbassa, è bello ma bisogna pensare al lavoro. A volte uno ci tiene, pensa a tutti i dettagli e c’è poco tempo per godere di questo lavoro. Da fuori sembra che si goda di più ma non è così».