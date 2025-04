Ranieri: «Perchè Smettere? Prima di morire voglio vedere cose c’è oltre al calcio; scommetterei su questa Juve quarta; Derby? Sarà decisivo»

Le parole di Claudio Ranieri, tecnico della Roma, dopo il pareggio ottenuto dai giallorossi in casa contro la Juve

Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio della Roma contro la Juve. Di seguito le sue parole.

SMETTERE DI ALLENARE – «Grazie Gigi (Buffon, autore della domanda ndr), ma io avevo già smesso l’anno scorso onestamente, poi c’erano squadre che mi hanno richiesto. Io ho risposto che sarei tornato in pista solo per Roma o Cagliari, e pregavo che non succedesse, perché significava che avrebbero passato brutti momenti. Quando hanno esonerato Daniele (De Rossi, ndr) hanno preso Juric e pensavo di essere tranquillo. Perché onestamente dopo 35 anni di calcio uno vuole anche fermarsi. Prima di morire voglio vedere cosa c’è oltre il calcio. Big Ben ha detto stop».

SI ASPETTAVA QUESTA JUVE – «Ce l’aspettavamo, sapevamo che Tudor avrebbe portato la sua mentalità giocando sempre in avanti. La Juve non mi ha sorpreso, è stata brava. E’ una grande squadra e lotterà per il quarto posto e io ci scommetterei. Quando abbiamo iniziato a tirare fuori la testa, hanno fatto gol loro. Abbiamo iniziato bene il secondo tempo, pareggiando la gara e poi ci siamo assestati. Quando non si può vincere, l’importante è non perdere».

QUANTO É IMPORTANTE IL DERBY ORA – «E’ importantissima, ho detto ai ragazzi che inizia il rettilineo finale. Siamo partiti non a rilento contro una grande squadra, adesso arriva una partita bellissima come il derby: speriamo che i tifosi si possano divertire e che ci sia tanta tecnica in campo».