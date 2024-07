Stephen Pagliuca sta dando una GRANDE mano al calciomercato dell’Atalanta (aumentando il CAPITALE nerazzurro)

Stephen Pagliuca e il calciomercato dell’Atalanta: dagli USA costantemente al lavoro tra strategie, ambizione e anche aumento di capitale

Stephen Pagliuca è tutt’altro che una figura mistica: un CEO dove nonostante tra Città Alta e Boston ci sia di mezzo l’Atlantico non fa alcuna differenza in termini di passione e voglia di crescere. Si era presentato con il suo “Win” e tale esclamazione è stata trasformata in realtà: vincere l’Europa League e l’NBA garantendo in un futuro di diventare sindaco di Bergamo e Presidente degli USA allo stesso tempo.

Battute a parte, Pagliuca guarda attentamente cosa sta facendo l’Atalanta sul mercato, ribadire lo stesso detto, ma con una piccola aggiunta: vincere aiuta a vincere, dove la costanza è un fattore assai determinante. Tiene all’Atalanta come i suoi Celtics non solo per una questione di “presenza” all’interno del contesto società, ma anche da quello economico.

Infatti risulta che il CEO sia fortemente intenzionato ad aumentare il capitale dell’Atalanta (una cifra che va oltre i 60 milioni di euro), per spingere la Dea a costruire una squadra più forte. Il sogno americano che Bergamo vuole continuare a vivere.