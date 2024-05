Rinnovo Mandas, avances City un ostacolo? Lotito ha un’idea precisa

Mandas è diventato un punto fermo della Lazio: Lotito ora pensa al rinnovo del portiere cercato dalla Premier

Da scommessa a titolare e punto fermo per il futuro, il passo è stato breve per Christos Mandas, che si è preso la porta della Lazio e ora vuole tenersela stretta. L’infortunio di Provedel gli ha spalancato la porta laziale e il greco ha risposto presente, collezionando ben 4 clean sheet in 8 presenze. Insomma, ci sono anche le sue manone nella risalita in classifica della squadra laziale, che ora punta a staccare il pass per l’Europa League. Intanto nei prossimi giorni Lotito si prepara a blindare Mandas col rinnovo fino al 2029. Lo scrive Tuttosport.