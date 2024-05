Fiorentina Napoli TOP e FLOP: Biraghi capolavoro, Nzola in gol, ma ITALIANO ha due uomini che non sono in forma per la FINALE di Conference League

Fiorentina Napoli, voti e pagelle dei quotidiani sportivi: Italiano ha due uomini non in forma per la Conference

Il 2-2 tra Fiorentina e Napoli consente alla Viola di mantenere un vantaggio sul Napoli prezioso in ottica qualificazione europea. Ma a 10 giorni dalla finale di Conference League, Italiano ha da riflettere sullo stato di forma di qualcuno dei suoi. Ecco i top e flop dell’anticipo della penultima giornata di campionato.

BIRAGHI – voto 7: Per il Corriere dello Sport «La punizione è un vero capolavoro: palla sopra la barriera e sotto l’incrocio. Meret può muovere solo i muscoli del collo. Da notare che in quella barriera c’erano dei giganti come Anguissa. Il 7 è tutto per quella prodezza»

NZOLA – voto 6,5: La Gazzetta dello Sport lo elegge come il migliore: «Inizio un po’ in sordina, poi Politano gli regala il pallone e lui non si fa pregare: diagonale vincente. Ultimamente è più decisivo del solito: buon segno in vista della finale di Atene».

KOUAMÉ – voto 5: Non piace assolutamente alla Rosea: «Largo a sinistra, fatica a trovare Nzola e in generale a dialogare con i compagni. Contro Mazzocchi non la vede quasi mai. Anche nel gioco aereo non spicca. Passo indietro».

MARTINEZ QUARTA – voto 5: Flop della serata per il Corriere: «É uno dei difensori più pericolosi della Serie A e lo conferma anche in questa partita. Il problema è che la sua pericolosità si manifesta in area avversaria quanto nella sua, come capita quando sull’angolo di Politano si fa saltare in testa da Rrahmani. Era successo anche col Monza pochi giorni fa di fronte a Djuric»