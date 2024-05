«Per rinascere Rashford ha una sola SPERANZA: o andare via dal Manchester United o che vada via TEN HAG»: l’analisi di un allenatore

Le parole di un ex allenatore del Manchester United sul futuro di Marcus Rashford nella prossima stagione. I dettagli

Marcus Rashford, 26 anni, ha segnato solo otto gol in 41 presenze in tutte le competizioni in questa stagione, un calo rilevante rispetto alle sue abitudini. L’ex vice-allenatore del Manchester United di un decennio fa, l’olandese Rene Meulensteen, ritiene che l’attaccante possa trarre un beneficio cambiando allenatore, il feeling con Erik Ten Hag in questa stagione è stato basso. Ecco le sue parole al Manchester Evening News:

«È stato raro in questa stagione vedere Marcus Rashford sui livelli della scorsa, quando ha avuto un rendimento eccellente nel club e anche con l’Inghilterra al Mondiale. Certo, c’è stata molta pressione su di lui e si può anche sostenere che non ha avuto la giusta qualità dei giocatori intorno a lui per metterlo nelle migliori condizioni. Lui è un ragazzo di Manchester, sarebbe un peccato se andasse via e, del resto, non è l’unico che è stato al di sotto del suo potenziale. Forse un cambio di allenatore potrebbe aiutarlo».