Verona Fiorentina: è proprio un ANNO NO. Anche ieri insufficienza netta per un difensore viola. E ormai la serie è lunga…

Verona Fiorentina, altro errore di Milenkovic: per lui anno no. Voti e pagelle del difensore della viola

In questa stagione, Milenkovic ha collezionato brutti voti in non poche partite di campionato. All’andata i punti più bassi sono stati con Inter ed Empoli. Nel girone di ritorno ha fatto peggio, con giudizi fortemente critici nelle gare con Lecce, Milan e Juventus.

Anche ieri, a Verona, il difensore della Fiorentina si è meritato un 5 all’unanimità da due quotidiani sportivi. Per La Gazzetta dello Sport, la bocciatura si spiega così: «Tanti duelli aerei vinti con Folorunsho, ma la respinta che innesca Noslin è un errore fatale». Non dissimile è la motivazione del Corriere dello Sport: «Lascia sfilare il lancio lungo di Vinagre su cui si avventa Noslin, suo il rinvio corto che diventa assist per lo stesso Noslin».