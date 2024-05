Torino Zapata: «Oggi il riflesso dell'intera stagione» - Calcio News 24

Le parole di Duvan Zapata, attaccante del Torino, dopo la vittoria ottenuta dai granata in casa contro il Milan

Duvan Zapata ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Torino contro il Milan. Di seguito le sue parole.

ENERGIA DIVERSA OGGI – «L’abbiamo sempre avuta. In alcune partite abbiamo sbagliato alcune cose ma al di là del risultato in questo campionato lo spirito della squadra è stato sempre lo stesso. Abbiamo fatto fatica in certe gare, ma il ritmo c’è sempre avuto. Oggi è stato il riflesso di un’intera stagione: ci siamo trovati bene in campo e abbiamo meritato la vittoria».

13 GOL IN STAGIONE – «Ci tenevamo a finire bene la stagione in casa. A livello personale ho fatto una buona stagione, anche la squadra. Nell’ultima partita andremo a Bergamo a finire bene la stagione».

TIFA L’ATALANTA IN FINALE DI EUROPA LEAGUE – «L’ho fatto anche in finale con la Juve, ora giocano una finale e gli faccio in bocca al lupo. Noi andremo a Bergamo a finire bene la stagione, quest’ultima partita sarà importante».