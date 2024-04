Eredivisie, un mito del calcio olandese all'Heerenveen

Van Persie diventerà il nuovo allenatore dell’Heerenveen. Ecco le ultime indiscrezioni su quello che sta accadendo in Eredivisie

Ultime notizie dall’Eredivisie: Van Persie sostituirà Kees van Wonderen sulla panchina deell’Heerenveen: con tanto di biennale per mettere su un progetto a lungo termine.

Secondo il ‘Leeuwarder Courant’, è ormai tutto pronto per la firma dell’attuale allenatore dell’Under 18 del Feyenoord: sentendosi già pronto per il definitivo salto di qualità come tecnico.