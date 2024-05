Marianella su Allegri: «Non mi ha impressionato il suo COMPORTAMENTO, se fossi il presidente…»

Le parole del giornalista Marianella su quella che è stata la polemica tra la Juve e Massimiliano Allegri dopo la finale di Coppa Italia

Il giornalista Massimo Marianella a Sky Sport ha voluto dire la sua sulle polemiche tra Allegri e la Juve.

LE PAROLE – «Se fossi il presidente della Juve non sarei contentissimo che il mio allenatore faccia una scena del genere. Capisco la rabbia, ma è l’allenatore di una squadra tra le primissime al mondo. A me non ha impressionato questo comportamento».